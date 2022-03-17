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Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы попытаться оправдать свои зверства, - Блинкен

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 04:57
Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы попытаться оправдать свои зверства, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о приемах России при нападении и агрессии против других государства пытаться прикрыть и оправдать свои действия ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter госсекретаря США.

В публикации добавлен ролик, в котором указаны случаи неправдивых заявлений РФ о якобы биологическом и химическом оружии и "секретных лабораториях" в Украине и Сирии, об оккупации украинской Автономной республики Крым российскими военными без опознавательных знаков, о "геноцидных" обвинениях во время своей войны против Грузии, об отравлении "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании и прочее.

"Мы видели это в Грузии в 2008 году. На востоке Украины в 2014 году. В Сирии в 2018 году. В Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы переложить вину и попытаться оправдать свои зверства", - пишет Блинкен.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал Владимира Путина военным преступником. Такое заявление прозвучало после того, как Сенат США единогласным решение принял соответствующую резолюцию об осуждении руководителя Кремля из-за зверств войск оккупантов во время войны с Украиной.

Добавим, недавно Минобороны Британии предупредило о подготовке РФ операции под "чужим флагом" с био- или химоружием, чтобы попытаться оправдать вторжение в Украину.

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