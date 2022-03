Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы попытаться оправдать свои зверства, - Блинкен

В публикации добавлен ролик, в котором указаны случаи неправдивых заявлений РФ о якобы биологическом и химическом оружии и "секретных лабораториях" в Украине и Сирии, об оккупации украинской Автономной республики Крым российскими военными без опознавательных знаков, о "геноцидных" обвинениях во время своей войны против Грузии, об отравлении "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании и прочее.

"Мы видели это в Грузии в 2008 году. На востоке Украины в 2014 году. В Сирии в 2018 году. В Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы переложить вину и попытаться оправдать свои зверства", - пишет Блинкен.

We saw this in Georgia in 2008. In eastern Ukraine in 2014. In Syria in 2018. In the UK in 2018. Now, it's happening again in Ukraine in 2022. The Kremlin has consistently made up lies to shift the blame and attempt to justify its atrocities. pic.twitter.com/aV8ovnN6H3