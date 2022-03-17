Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы попытаться оправдать свои зверства, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о приемах России при нападении и агрессии против других государства пытаться прикрыть и оправдать свои действия ложью.

В публикации добавлен ролик, в котором указаны случаи неправдивых заявлений РФ о якобы биологическом и химическом оружии и "секретных лабораториях" в Украине и Сирии, об оккупации украинской Автономной республики Крым российскими военными без опознавательных знаков, о "геноцидных" обвинениях во время своей войны против Грузии, об отравлении "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании и прочее.

"Мы видели это в Грузии в 2008 году. На востоке Украины в 2014 году. В Сирии в 2018 году. В Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы переложить вину и попытаться оправдать свои зверства", - пишет Блинкен.