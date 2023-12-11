В США оприлюднили звіт про розслідування щодо витоку даних Пентагону

Згідно зі звітом, причиною витоку даних Міністерства оборони США залишаються передбачувані дії Тейшейри, якому пред'явлені звинувачення за 6 пунктами звинувачення, і тепер на нього чекає суд.

Розслідування показало, що люди з підрозділу фігуранта не здійснили належних дій після того, як дізналися про його незаконну діяльність. Однак докази того, що члени ланцюжка нагляду за Тейшейрою були обізнані про його передбачуване розкриття інформації, виявити не вдалося.

З'ясувалося, що керівництво 102-го розвідувального крила Розвідуправління ПС Нацгвардії США не виявляло пильності під час перевірки поведінки всіх осіб, які знаходяться під їх командуванням. Воно не приділило належної уваги безпосередній безпеці місії та "не зробило необхідних дій для повного та ефективного виконання обов'язків за програмою безпеки".

У результаті 15 військовослужбовців ПС Нацгвардії США було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Командира 102-го розвідувального крила полковника Шона Райлі усунули, одному з його заступників оголосили догану.

Також в американських Повітряних силах повідомили про усунення від виконання завдань 102 групи розвідки, спостереження та рекогносцювання у складі крила, де служив Тейшейра.

Крім того, у ПС США запевнили, що заходи безпеки були посилені для недопущення таких зливів секретних даних.

Що передувало

Нагадаємо, навесні в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, публікувалися дані про вторгнення РФ в Україну та підготовку ЗСУ до контрнаступу.

Через деякий час правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою під назвою Thug Shaker Central.

Пізніше, 19 травня, суддя окружного суду США Девід Хеннессі задовольнив клопотання уряду про ув'язнення фігуранта під варту. Тейшейра залишається у федеральній в'язниці.

У ході судового засідання 16 червня Тейшейру звинуватили в тому, що він ділився інформацією з користувачами соціальної мережі, які, як він знав, не мали права її отримувати.