США оприлюднили оборонний бюджет-2026: Стефанішина пояснила, яку підтримку отримає Україна

За її словами, документ, оприлюднений 7 грудня, зберігає чинну заборону на використання коштів американського бюджету для будь-яких цілей, що можуть визнавати суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України.

Законопроєкт передбачає виділення 400 млн доларів на програму USAI у 2026 році, а її дію подовжено до 2029-го. Окрім того, документ встановлює вимогу до Міністра оборони США інформувати профільні комітети Конгресу протягом 48 годин у разі будь-якого призупинення чи обмеження передачі Україні розвідувальної інформації.

"Повідомлення має містити причини такого рішення, його очікувану тривалість та оцінку впливу на можливість України провадити військові операції", - підкреслила Стефанішина.

Вона також зазначила, що Мiноборони США має підготувати звіт про підтримку України з боку союзників і партнерів, включно з ініціативою PURL та програмою USAI, а також план використання залишків фінансування USAI.

Окрему увагу, за словами дипломатки, в документі приділено темі викрадення Росією українських дітей. Конгрес засудив викрадення понад 20 тисяч дітей і включив до законопроєкту текст Abducted Ukrainian Children Recovery Act, який спрямований на їхнє повернення.

У документі також прописані обмеження на можливе скорочення американських військ у Європі та Південній Кореї.

За словами посла, очікується, що законопроєкт буде винесений на голосування в Палаті представників цього тижня.