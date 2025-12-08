США оприлюднили оборонний бюджет-2026: Стефанішина пояснила, яку підтримку отримає Україна

Сполучені Штати Америки оприлюднили консолідований текст законопроєкту про оборонний бюджет (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який містить низку ключових положень щодо підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посла України в США Ольгу Стефанішину у Telegram-каналі.
За її словами, документ, оприлюднений 7 грудня, зберігає чинну заборону на використання коштів американського бюджету для будь-яких цілей, що можуть визнавати суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України.
Законопроєкт передбачає виділення 400 млн доларів на програму USAI у 2026 році, а її дію подовжено до 2029-го. Окрім того, документ встановлює вимогу до Міністра оборони США інформувати профільні комітети Конгресу протягом 48 годин у разі будь-якого призупинення чи обмеження передачі Україні розвідувальної інформації.
"Повідомлення має містити причини такого рішення, його очікувану тривалість та оцінку впливу на можливість України провадити військові операції", - підкреслила Стефанішина.
Вона також зазначила, що Мiноборони США має підготувати звіт про підтримку України з боку союзників і партнерів, включно з ініціативою PURL та програмою USAI, а також план використання залишків фінансування USAI.
Окрему увагу, за словами дипломатки, в документі приділено темі викрадення Росією українських дітей. Конгрес засудив викрадення понад 20 тисяч дітей і включив до законопроєкту текст Abducted Ukrainian Children Recovery Act, який спрямований на їхнє повернення.
У документі також прописані обмеження на можливе скорочення американських військ у Європі та Південній Кореї.
За словами посла, очікується, що законопроєкт буде винесений на голосування в Палаті представників цього тижня.
Раніше стало відомо, що законодавці США представили остаточний текст законопроєкту про оборонну політику, який передбачає рекордні витрати на національну безпеку, а також допомогу Україні.
Нагадаємо, після повернення Дональда Трампа до Білого дому Сполучені Штати скоротили обсяги підтримки України.
У військовій сфері НАТО та США запустили механізм PURL, який дозволяє європейським країнам фінансувати та закуповувати американське озброєння для потреб України.
Днями Трамп знову заявив, що США більше не витрачають власні кошти на допомогу Україні. За його словами, тепер за американську зброю розраховується НАТО, а Вашингтон отримує кошти від Альянсу.