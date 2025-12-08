США обнародовали оборонный бюджет-2026: Стефанишина объяснила, какую поддержку получит Украина

По ее словам, документ, обнародованный 7 декабря, сохраняет действующий запрет на использование средств американского бюджета для любых целей, которые могут признавать суверенитет России над международно признанной территорией Украины.

Законопроект предусматривает выделение 400 млн долларов на программу USAI в 2026 году, а ее действие продлено до 2029-го. Кроме того, документ устанавливает требование к Министру обороны США информировать профильные комитеты Конгресса в течение 48 часов в случае любого приостановления или ограничения передачи Украине разведывательной информации.

"Сообщение должно содержать причины такого решения, его ожидаемую продолжительность и оценку влияния на возможность Украины проводить военные операции", - подчеркнула Стефанишина.

Она также отметила, что Минобороны США должно подготовить отчет о поддержке Украины со стороны союзников и партнеров, включая инициативу PURL и программу USAI, а также план использования остатков финансирования USAI.

Отдельное внимание, по словам дипломата, в документе уделено теме похищения Россией украинских детей. Конгресс осудил похищение более 20 тысяч детей и включил в законопроект текст Abducted Ukrainian Children Recovery Act, который направлен на их возвращение.

В документе также прописаны ограничения на возможное сокращение американских войск в Европе и Южной Корее.

По словам посла, ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование в Палате представителей на этой неделе.