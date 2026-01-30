США оплатять обслуговування та ремонт українських F-16 у Бельгії

Винищувачі F-16 у ЗСУ

Нагадаємо, у 2023 році кілька країн НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16 та підготувати українських пілотів для їх використання. Згодом українські пілоти проходили навчання у США та кількох країнах-союзниках, і зрештою ЗСУ отримали кілька партій літаків, їх точна кількість не називається.

Так, Бельгія взяла на себе зобов'язання поставити українській армії до 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Це передбачено угодою про безпеку і довгострокову підтримку, підписаною Бельгією та Україною 28 травня 2024 року.

Також ми писали, що міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявляв, що країна передасть F-16 Україні раніше запланованого.

Окрім того, раніше зазначалось, що українські винищувачі F-16, імовірно, можуть збивати російські дрони за допомогою недорогих і ефективних ракет APKWS II.