США оплатят обслуживание и ремонт украинских F-16 в Бельгии

Истребители F-16 в ВСУ

Напомним, в 2023 году несколько стран НАТО решили передать Украине истребители F-16 и подготовить украинских пилотов для их использования. Впоследствии украинские пилоты проходили обучение в США и нескольких странах-союзниках, и в конце концов ВСУ получили несколько партий самолетов, их точное количество не называется.

Так, Бельгия взяла на себя обязательства поставить украинской армии до 30 истребителей F-16 до 2028 года. Это предусмотрено соглашением о безопасности и долгосрочной поддержке, подписанным Бельгией и Украиной 28 мая 2024 года.

Также мы писали, что министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что страна передаст F-16 Украине раньше запланированного.

Кроме того, ранее отмечалось, что украинские истребители F-16, вероятно, могут сбивать российские дроны с помощью недорогих и эффективных ракет APKWS II.