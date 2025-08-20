США опинилися на межі скандалу століття: до чого тут бізнес Трампа

В США з'явилися побоювання, що демократія ризикує перетворитися на бізнес-проект. Ще б пак, Дональд Трамп не відмовився від "сліпого трасту" і продовжує керувати своїм бізнесом на посаді президента США.

Так, згідно з документом Білого дому, опублікованим у вівторок, 19 серпня, він придбав сотні облігацій, включно з муніципальними та корпоративними, зокрема компаній Qualcomm, Home Depot, T-Mobile та Meta Platforms.

Перша транзакція відбулася наступного дня після інавгурації Трампа, а до серпня він здійснив 690 таких операцій.

Інвестиції Трампа охоплюють муніципальні облігації, випущені місцевими органами влади, шкільними радами, аеропортами та газовими районами, а також корпоративний борг американських компаній.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли Трамп поєднує президентську посаду та бізнес, кидаючи тінь на Білий дім.

Наразі чистий капітал Трампа Bloomberg оцінює в 6,4 мільярда доларів. На відміну від попередніх президентів, він не передав активи у сліпий траст і продовжує керувати бізнес-імперією через синів.

У попередніх звітах Трамп зазначав сотні облігацій на особистих рахунках, відокремлених від його курорту Мар-а-Лаго, Trump Media & Technology Group та криптовалютних проектів, які протягом останніх місяців додали щонайменше 620 мільйонів доларів до його статків.

На фоні такої ситуації гостро стоїть питання про конфлікт інтересів, оскільки частина корпоративних облігацій Трампа належить компаніям, які безпосередньо залежать від федеральної політики, ініційованої президентом.

Білий дім поки не надав коментарів щодо опублікованого 33-сторінкового звіту до Управління урядової етики.

Трамп став першим президентом після прийняття федерального закону про етику 1978 року, який не відокремив свої активи від керівництва державою, і його дії продовжують викликати жваві дискусії про поєднання політики та бізнесу.