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В США опасаются вмешательства РФ в избирательную кампанию

Новости » В мире    08.10.2019 - 22:36
В США опасаются вмешательства РФ в избирательную кампанию
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

По данным Конгресса, с 2016 года активность российского агентства не территории США увеличилось

Специальный комитет по разведке Конгресса США предостерег о возможном вмешательстве Российской Федерации в будущую избирательную кампанию 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации комитета, в период после выборов в США в 2016 году деятельность Санкт-Петербургского "Агентства интернет-исследований" на территории Америки увеличилось.

"Активность аккаунтов агентства выросла более чем на 200% в Instagram и более чем на 50% в Facebook, Twitter и YouTube", - говорится в докладе комитета.

Также в комитете отметили, что в 2016 году агентство стремилось повлиять на президентские выборы в США.

"Агентство нанесло ущерб шансам на победу Хиллари Клинтон и поддерживало Дональда Трампа по указанию Кремля. Вмешательство России было частью более широкой, изощренной и продолжающейся кампании по ведению информационной войны, призванной посеять разногласия в американской политике и обществе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американское Федеральное бюро расследований ищет русскоговорящих информаторов через Facebook. В частности, были размещены рекламные объявления с картинками на русском языке, где призывают пользователей поделиться информацией о возможных угрозах безопасности.

Также сообщалось, что российские агенты в США пытались взломать систему ФБР. Такие действия предпринимались начиная с 2010 года. Главной целью было помешать бюро в отслеживании российских шпионов в США.

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