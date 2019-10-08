У США побоюються втручання РФ у виборчу кампанію

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

За даними Конгресу, з 2016 року активність російського агентства території США збільшилася

Спеціальний комітет з розвідки Конгресу США застеріг про можливе втручання Російської Федерації у майбутню виборчу кампанію 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За інформацією комітету, у період після виборів у США в 2016 році діяльність Санкт-Петербурзького "Агентства інтернет-досліджень" на території Америки збільшилася.

"Активність акаунтів агентства зросла більш ніж на 200% в Instagram і більш ніж на 50% в Facebook, Twitter і YouTube", - говориться в доповіді комітету.

Також у комітеті відзначили, що в 2016 році агентство прагнув вплинути на президентські вибори в США.

"Агентство завдало шкоди шансам на перемогу Хілларі Клінтон і підтримувало Дональда Трампа за вказівкою Кремля. Втручання Росії було частиною більш широкої, витонченою і триваючої кампанії з ведення інформаційної війни, покликаної посіяти розбіжності в американській політиці і суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американське Федеральне бюро розслідувань шукає російськомовних інформаторів через Facebook. Зокрема, були розміщені рекламні оголошення з картинками російською мовою, де закликають користувачів поділитися інформацією про можливі загрози безпеки.

Також повідомлялося, що російські агенти у США намагалися зламати систему ФБР. Такі дії робилися починаючи з 2010 року. Головною метою перешкодити бюро у відстеженні російських шпигунів у США.