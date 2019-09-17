Россия пыталась взломать систему ФБР

Иллюстративное фото (FBI.gov)

Администрация Обамы в 2016 году выдворила 35 российских дипломатов

Российские агенты пытались сломать систему связи Федерального бюро расследований Соединенных Штатов, начиная с 2010 года, чтобы помешать бюро в отслеживании российских шпионов в США. Об этом сообщили бывшие контрразведчики США, передает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News.

Из-за нападений, разведчики в США начали подозревать в работе российского агента внутри служб, а россияне могли избегать наблюдения и получать внутреннюю информацию ФБР.

Россияне также смогли взломать вспомогательные каналы связи, которые использовало ФБР, что бюро восприняло очень серьезно.

Именно из-за этих хакерские нападения, отмечает издание, администрация Обамы выдворила 35 российских дипломатов и закрыла два дипломатические представительства в декабре 2016 года. Эта причина выдворения в то время не называлась, а выдворение дипломатов связывалось с применением мер из-за вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В декабре 2016 года Соединенные Штаты наложили санкции на высокопоставленных руководителей Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления России. Санкции также направлены против ряда россиян и россиских компаний, причастных к разведывательной деятельности.

Соединенные Штаты выдворили 35 служащих российской разведки и запретили российским дипломатам пользоваться двумя объектами в США.

Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционные списки три хакерских группировки из Северной Кореи - Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel.