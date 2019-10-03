ФБР ищет русскоговорящих информаторов через Facebook

Иллюстративное фото (FBI.gov)

ФБР разместило 3 рекламных объявления с картинками на русском

Федеральное бюро расследований (ФБР) США разместило в социальной сети Facebook рекламные объявления с картинками на русском языке, где призывают пользователей поделиться информацией о возможных угрозах безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страничку ФБР в Facebook.

В соцсети было размещено три рекламных сообщения на английском языке, к которым были прикреплены изображения с текстом на русском.

"ФБР собирает лучшие разведданные для борьбы с угрозами, используя информацию, предоставленную общественностью. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас", - говорится в сообщении на английском.

На изображениях сказано "Время приводит мосты", "Не пора ли вам сделать свой ход?" и "Советы вашего будущего ради будущего вашй семъя!".

На одном из прикрепленных изображений написаны на русском языке: "Время приводит мосты", на другом - "Не пора ли вам сделать свой ход?». Еще одно изображение содержит надпись на русском языке с ошибками: "Ради вашего будущего ради будущего, вашй семъя!".

Напомним, ранее сообщалось, что российские агенты в США пытались взломать систему ФБР. Такие действия предпринимались начиная с 2010 года. Главной целью было помешать бюро в отслеживании российских шпионов в США. В результате из территории Америки были высланы 35 российских разведчиков, а также было запрещено российским дипломатам пользоваться двумя объектами в США.

Также РБК-Украина сообщало, что россиянин признал себя виновным в хакерских атаках в США. Андрей Тюрин украл персональные данные 12 американских финансовых компаний и банков с целью обогащения.