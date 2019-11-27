ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ

Новости » Политика     27.11.2019 - 19:37
В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ
Иллюстративное фото (GettyImages)

Задержанные занимались сбором информации про ход протестных акций с целью дальнейшей отправки их за рубеж

В Иране задержали восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что задержанные занимались сбором информации про ход протестных акций с целью дальнейшей отправки их за рубеж. Их выявили и задержали до того, как они осуществили свои планы.

Напомним, в Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.

Ранее сообщалось, что в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне протестов. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана.

Также РБК-Украина писало, что США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране. Также известно, что 22 ноября Министерство финансов США обнародовали, что любую собственность Мохаммада Джавада Азари-Джахроми под юрисдикцией США будет заблокировано.

Туск назвал Трампа главной проблемой Евросоюза США призывают ввести санкции против ЧВК "Вагнера"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь