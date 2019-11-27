В Иране задержали восемь человек, связанных с ЦРУ

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Задержанные занимались сбором информации про ход протестных акций с целью дальнейшей отправки их за рубеж

В Иране задержали восемь человек, связанных с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что задержанные занимались сбором информации про ход протестных акций с целью дальнейшей отправки их за рубеж. Их выявили и задержали до того, как они осуществили свои планы.

Напомним, в Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.

Ранее сообщалось, что в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне протестов. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана.

Также РБК-Украина писало, что США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране. Также известно, что 22 ноября Министерство финансов США обнародовали, что любую собственность Мохаммада Джавада Азари-Джахроми под юрисдикцией США будет заблокировано.