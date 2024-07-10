США в ООН: Удар по "Охматдиту" показує, що Путін не зацікавлений у мирі
Ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві доводить, що російський диктатор Володимир Путін не має бажання досягти миру в Україні.
Про це під час засідання Радбезу ООН заявила постійні представниця США Лінда Томас-Грінфілд, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Ніби раніше були якісь сумніви з цього приводу, але вчорашній удар по "Охматдиту" абсолютно очевидно показує, що Путін не зацікавлений у мирі. Він рішуче налаштований ширити смерть й руйнування, продовжуючи свою загарбницьку війну", - сказала вона.
Крім того, дипломатка наголосила, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати Україну, поки війну не буде припинено і не запанує справедливість. Також вона закликала й усі інші держави світу надавати допомогу Україні.
"Ми підтримуватимемо Україну у її зусиллях із захисту кордонів й ми підтримуватимемо її тут у Радбезі", - зазначила постійна представниця США в ООН.
Нагадаємо, що під час брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр анонсувала зустріч Зеленського та Байдена.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що отримає Україна від самміту НАТО у Вашингтоні. Зокрема, "незворотність" шляху країни до Альянсу, а також посилення протиповітряної оборони.
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