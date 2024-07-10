США в ООН: Удар по "Охматдету" показывает, что Путин не заинтересован в мире

Ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве доказывает, что у российского диктатора Владимира Путина нет желания достичь мира в Украине.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявила постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Вроде бы раньше были какие-то сомнения по этому поводу, но вчерашний удар по "Охматдету" совершенно очевидно показывает, что Путин не заинтересован в мире. Он решительно настроен расширять смерть и разрушение, продолжая свою захватническую войну", - сказала она.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину, пока война не будет прекращена и не воцарится справедливость. Также она призвала все остальные государства мира оказывать помощь Украине.

"Мы будем поддерживать Украину в ее усилиях по защите границ и мы будем поддерживать ее здесь в Совбезе", - отметила постоянный представитель США в ООН.