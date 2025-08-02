США в ООН: Трамп пропонує Україні та Росії вихід із конфлікту

Вона зазначила, що з огляду на посилення повітряних атак Росії проти України та зростання кількості жертв серед цивільного населення, 29 липня президент США Дональд Трамп чітко заявив, що країна має підписати мирну угоду впродовж 10 днів.

"У разі невиконання цієї вимоги, США готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Президент Трамп пропонує Росії та Україні вихід із цього конфлікту. Ще раз благаємо їх прийняти це", - зазначила Ші.

В.о. представника США також додала, що "перемога над лихами війни - це найкраще як для російського, так і для українського народів".

"Ми закликаємо всі країни-члени ООН приєднатися до нас у цих зусиллях", - додала вона.

Ші також зазначила, що у липні Росія випустила по Україні 6400 безпілотників, що на 18% більше, ніж у червні (5438 дронів). Представниця США наголосила, що такі атаки мають припинитися.