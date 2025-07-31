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Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після атаки РФ по Києву

Четвер 31 липня 2025 23:28
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Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після атаки РФ по Києву Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна звернулася до ООН із закликом терміново скликати засідання Ради Безпеки у зв’язку з останнім ударом Росії по Києву.

Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter.

За його даними, екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться 1 серпня. У порядку денному - питання "Підтримання миру і безпеки в Україні".

Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін відкидає мирні зусилля і хоче продовження війни. Він наголосив, що світова спільнота має силу зупинити його завдяки об’єднаному тиску та принциповій позиції щодо повного, негайного та беззастережного припинення вогню.

"Засідання РБ ООН завтра ввечері стане платформою для чіткого висловлення таких твердих позицій", - зазначив Сибіга.

Атака на Київ

Варто нагадати, що у ніч на четвер, 31 липня, російська армія завдала по Україні масованого удару. Вони використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К".

Однією з основних цілей атаки став Київ. У Святошинському районі було зруйновано під'їзд багатоповерхівки.

Згідно з останніми даними, було відомо про 16 загиблих, серед яких одна дитина - шестирічний хлопчик.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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