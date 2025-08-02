США в ООН: Трамп предлагает Украине и России выход из конфликта

Президент США Дональд Трамп предложил Украине и России выход из конфликта. Соединенные Штаты просят страны принять его.
Об этом заявила и.о. постоянного представителя США в ООН Дороти Ши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.
Она отметила, что учитывая усиление воздушных атак России против Украины и рост количества жертв среди гражданского населения, 29 июля президент США Дональд Трамп четко заявил, что страна должна подписать мирное соглашение в течение 10 дней.
"В случае невыполнения этого требования, США готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Президент Трамп предлагает России и Украине выход из этого конфликта. Еще раз умоляем их принять это", - отметила Ши.
И.о. представителя США также добавила, что "победа над бедствиями войны - это лучшее как для российского, так и для украинского народов".
"Мы призываем все страны-члены ООН присоединиться к нам в этих усилиях", - добавила она.
Ши также отметила, что в июле Россия выпустила по Украине 6400 беспилотников, что на 18% больше, чем в июне (5438 дронов). Представительница США подчеркнула, что такие атаки должны прекратиться.
Напомним, вечером 1 августа состоялось заседание Совета Безопасности ООН. Тема встречи - вопрос "Поддержание мира и безопасности в Украине".
Причиной стал массированный обстрел Россией Киева в ночь на 31 июля, в результате которого погиб 31 человек.
Агрессор использовал для атаки 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К" с кассетной боевой частью.
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