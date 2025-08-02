США в ООН: Трамп предлагает Украине и России выход из конфликта

Она отметила, что учитывая усиление воздушных атак России против Украины и рост количества жертв среди гражданского населения, 29 июля президент США Дональд Трамп четко заявил, что страна должна подписать мирное соглашение в течение 10 дней.

"В случае невыполнения этого требования, США готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира. Президент Трамп предлагает России и Украине выход из этого конфликта. Еще раз умоляем их принять это", - отметила Ши.

И.о. представителя США также добавила, что "победа над бедствиями войны - это лучшее как для российского, так и для украинского народов".

"Мы призываем все страны-члены ООН присоединиться к нам в этих усилиях", - добавила она.

Ши также отметила, что в июле Россия выпустила по Украине 6400 беспилотников, что на 18% больше, чем в июне (5438 дронов). Представительница США подчеркнула, что такие атаки должны прекратиться.