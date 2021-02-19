США в ООН передумали восстанавливать санкции против Ирана

Кроме того, высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что Соединенные Штаты рассматривают возможность "дипломатического пути" для восстановления ядерной сделки с Ираном и будут готовы к переговорам, если Евросоюз направит им соответствующее приглашение.

"Мы США готовы появиться, если такая встреча состоится", - отметил собеседник.

Ранее в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи глав МИД Франции, Германии, Великобритании и США заявил, что администрация президента Джо Байдена готова обсудить с Ираном возвращение к выполнению сделки СВПД.