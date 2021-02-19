США в ООН передумали восстанавливать санкции против Ирана

Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Письмо с данной информацией передал в Совет безопасности ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс.
Кроме того, высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что Соединенные Штаты рассматривают возможность "дипломатического пути" для восстановления ядерной сделки с Ираном и будут готовы к переговорам, если Евросоюз направит им соответствующее приглашение.
"Мы США готовы появиться, если такая встреча состоится", - отметил собеседник.
Ранее в этот день американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи глав МИД Франции, Германии, Великобритании и США заявил, что администрация президента Джо Байдена готова обсудить с Ираном возвращение к выполнению сделки СВПД.
В сентябре прошлого года Майк Помпео, занимавший тогда должность госсекретаря США, заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то что члены самой организации с этим не были согласны.
Он также отметил, что США примут меры против нарушителей этих санкций.
Напомним, Байден заявил, что США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Он считает, что это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Ранее Иран заявил, что отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.