США в ООН передумали відновлювати санкції проти Ірану

Крім того, високопоставлений американський чиновник розповів агентству, що Сполучені Штати розглядають можливість "дипломатичного шляху" для відновлення ядерної угоди з Іраном і будуть готові до переговорів, якщо Євросоюз направить їм відповідне запрошення.

"Ми США готові з'явитися, якщо така зустріч відбудеться", - зазначив співрозмовник.

Раніше в цей день американський держсекретар Ентоні Блінкен в ході зустрічі глав МЗС Франції, Німеччини, Великобританії і США заявив, що адміністрація президента Джо Байдена готова обговорити з Іраном повернення до виконання угоди СВПД.