США в ООН озвучили свою окончательную позицию относительно ядерного оружия

"Несмотря на проблемы в текущей обстановке в области безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействие с другими государствами, обладающими ядерным оружием, где это возможно, для снижения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", - сказал чиновник.

По его словам, ядерному разоружению мешают полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также ядерные угрозы со стороны Кремля.

Кроме этого, Кол добавил, что на вопрос нераспространения ядерного оружия оказывает давление: