RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США в ООН озвучили свою остаточну позицію щодо ядерної зброї

Фото: США озвучили свою остаточну позицію щодо ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати виступають за ліквідацію ядерної зброї у світі. Однак визнають, що є певні фактори, які заважають досягненню цієї мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США Коліна Кола під час виступу в ООН, оприлюднену пресслужбою Пентагону.

"Попри проблеми в поточній обстановці в області безпеки, Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодію з іншими державами, що володіють ядерною зброєю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", - сказав посадовець.

За його словами, ядерному роззброєнню заважають повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також ядерні загрози з боку Кремля.

Окрім цього, Кол додав, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї чинить тиск:

  • модернізація та розширення ядерної зброї Китаєм;
  • розробка ядерної зброї Іраном;
  • підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.

Нагадаємо, Кол підкреслив, що Китай перебуває в процесі збільшення свого ядерного арсеналу в 3-4 рази.

Раніше ми писали, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність до застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті зі США та Південною Кореєю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЯдерна зброя