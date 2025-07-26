США в ООН нагадали Путіну про "дедлайн" Трампа і розкритикували Китай

Американський посол зазначила, що Росія продовжує вбивати українських мирних жителів. За її словами, російські безпілотники і ракети атакують школи, дитячі майданчики, багатоквартирні будинки та будинки для людей похилого віку.

Ші також зазначила, що Росія розгорнула тисячі військових КНДР на передовій та відправила десятки тисяч російських солдатів "гинути на полі бою".

Представниця США нагадала, що 14 липня Трамп попередив президента Росії Володимира Путіна про необхідність упродовж 50 днів домовитися про мир з Україною.

"Якщо Росія не погодиться впродовж цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів", - підкреслила вона.

Посол нагадала, що Рада Безпеки ООН понад 100 днів тому схвалила резолюцію, що закликає до швидкого припинення війни і встановлення міцного миру в Україні.

"І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії та Стамбулі, прогрес далеко не відповідає діям, необхідним для миру", - заявила представниця США.

Критика на адресу Китаю

Крім того, посол розкритикувала Китай за продовження експорту до Росії товарів подвійного призначення, що допомагають російській армії виробляти зброю й атакувати мирні міста України.

"Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї й транспортних засобах, які Росія використовує проти України", - зазначила Ші.