Володимиру Путіну краще не випробовувати терпіння президента США Дональда Трампа. Китаю, Індії та Бразилії слід відмовитися від дешевої російської нафти.

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News .

"Путін, твоя черга наближається, Дональд Трамп - це Скотті Шеффлер американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається як слід надерти тобі зад", - сказав він.

За його словами, Трампу набридла ця гра. "Якби я був на місці Путіна, я б скоріше сів за стіл переговорів", - додав сенатор.

Грем заявив, що Трамп збирається ввести тарифи проти тих, хто купує російську нафту: Китаю, Індії та Бразилії.

"Ось що я сказав би Китаю, Індії та Бразилії: якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту... ми обкладемо вас жорсткими тарифами і розчавимо вашу економіку", - сказав сенатор.

Скотті Шеффлер - американський гольфіст, олімпійський чемпіон, дворазовий переможець Мастерз у 2022 і 2024 роках, переможець чемпіонату PGA у 2025, понад 80 тижнів лідер світового рейтингу. Золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіона Шеффлер завоював на Паризькій олімпіаді 2024 року.