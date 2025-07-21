Сенатор Грем анонсував гарну прочуханку Путіну від Трампа
Володимиру Путіну краще не випробовувати терпіння президента США Дональда Трампа. Китаю, Індії та Бразилії слід відмовитися від дешевої російської нафти.
Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
"Путін, твоя черга наближається, Дональд Трамп - це Скотті Шеффлер американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається як слід надерти тобі зад", - сказав він.
За його словами, Трампу набридла ця гра. "Якби я був на місці Путіна, я б скоріше сів за стіл переговорів", - додав сенатор.
Грем заявив, що Трамп збирається ввести тарифи проти тих, хто купує російську нафту: Китаю, Індії та Бразилії.
"Ось що я сказав би Китаю, Індії та Бразилії: якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту... ми обкладемо вас жорсткими тарифами і розчавимо вашу економіку", - сказав сенатор.
Скотті Шеффлер - американський гольфіст, олімпійський чемпіон, дворазовий переможець Мастерз у 2022 і 2024 роках, переможець чемпіонату PGA у 2025, понад 80 тижнів лідер світового рейтингу. Золоту олімпійську медаль і звання олімпійського чемпіона Шеффлер завоював на Паризькій олімпіаді 2024 року.
Ультиматум Трампа
Нагадаємо, Трамп 14 липня дав Путіну 50 днів для того, щоб припинити військові дії проти України. В іншому разі президент США пообіцяв запровадити проти РФ жорсткі санкції, які торкнуться також покупців російської нафти.
Водночас законопроєкт Грема про 500%-ві мита проти покупців російської нафти не розглядатимуть у Сенаті США.
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