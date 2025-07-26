США в ООН напомнили Путину о "дедлайне" Трампа и раскритиковали Китай

Американский посол отметила, что Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. По ее словам, российские беспилотники и ракеты атакуют школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.

Ши также отметила, что Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат "погибать на поле боя".

Представительница США напомнила, что 14 июля Трамп предупредил президента России Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.

"Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", - подчеркнула она.

Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

"И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира", - заявила представитель США.

Критика в адрес Китая

Кроме того, посол раскритиковала Китай за продолжение экспорта в Россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать мирные города Украины.

"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", - отметила Ши.