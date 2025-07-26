RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

США в ООН напомнили Путину о "дедлайне" Трампа и раскритиковали Китай

Фото: и.о. постоянного представителя США при ООН Дороти Ши (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты в ООН напомнили Кремлю о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковали Китай за помощь оборонному сектору РФ.

Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, 25 июля.

Американский посол отметила, что Россия продолжает убивать украинских мирных жителей. По ее словам, российские беспилотники и ракеты атакуют школы, детские площадки, многоквартирные дома и дома престарелых.

Ши также отметила, что Россия развернула тысячи военных КНДР на передовой и отправила десятки тысяч российских солдат "погибать на поле боя".

Представительница США напомнила, что 14 июля Трамп предупредил президента России Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.

"Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", - подчеркнула она.

Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

"И хотя это способствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира", - заявила представитель США.

Критика в адрес Китая

Кроме того, посол раскритиковала Китай за продолжение экспорта в Россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать мирные города Украины.

"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", - отметила Ши.

Ультиматум Трампа

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обвинил российского диктатора Владимира Путина во лжи и нежелании завершать войну, и дал 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.

В случае отказа от договоренностей о мире, глава Белого дома пригрозил ввести против России 100% вторичные санкции, которые существенно ударят по нефтяной отрасли страны.

На днях Трамп не исключил введения ограничений даже раньше 50 дней.

Таким образом в США пытаются принудительно усадить Путина за стол переговоров с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН