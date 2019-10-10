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США оказывают Украине наибольшую поддержку в вопросе "Северного потока - 2", - Зеленский

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По его словам, в этом вопросе именно США оказывают наибольшую поддержку Украине

Президент Украине Владимир Зеленский заявил, что Соединенные штаты Америки оказывают Украине наибольшую поддержку в вопросе санкций против строительства "Северного потока - 2". Об этом он сказал на пресс-марафоне, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, именно США предоставляет Украине наибольшую поддержку в вопросе санкций против строительства Россией нового газопровода в Европу через Балтийское море в обход Украины.

"И пока против Северного потока -2 введены санкции Соединенными штатами Америки. Для нас это энергетическая безопасность. Потому что за "Северный поток" нам выкрутят руки, полностью. Россия нам выкрутит руки. И нас поддержала Америка в Варшаве по поводу альтернативной возможности получать газ (для ЕС, - ред.)", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, это может навредить процессу возвращению людей.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский пообещал, что финансирование Офиса президента в 2020 году не будет увеличено на 40 миллионов гривен.

Кроме этого, Зеленский пригрозил партии "Слуга народа" роспуском. По его словам, он распустит партию, если "они сами начнут есть друг друга"

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