США надають Україні найбільшу підтримку в питанні "Північного потоку - 2", - Зеленський

Президент Україні Володимир Зеленський заявив, що Сполучені штати Америки надають Україні найбільшу підтримку в питанні санкцій проти будівництва "Північного потоку - 2". Про це він сказав на прес-марафоні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, саме США надає Україні найбільшу підтримку в питанні санкцій проти будівництва Росією нового газопроводу в Європу через Балтійське море в обхід України.

"І поки проти Північного потоку - 2 введені санкції Сполученими штатами Америки. Для нас це енергетична безпека. Тому що через Північний потік нам викрутять руки, повністю. Росія нам викрутить руки. І нас підтримала Америка у Варшаві з приводу альтернативної можливості отримувати газ (для ЄС, - ред.)", - заявив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що не буде публікувати стенограму розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Зеленського, це може зашкодити процесові повернення людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський пообіцяв, що фінансування Офісу президента в 2020 році не буде збільшено на 40 мільйонів гривень.

Крім цього, Зеленський пригрозив партії "Слуга народу" розпуском. За його словами, він розпустить партію, якщо "вони самі почнуть їсти один одного"