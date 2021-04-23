UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США окажут Украине помощь для защиты от российской агрессии, - Госдеп

Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты, включая летальное оружие. США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер в связи с ситуацией на Донбассе.

Об этом в четверг заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.

Прайс заметил, что госсекретарь Энтони Блинкен встретился с Кулебой 13 апреля в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО.

"Мы обсудили продолжение тесного сотрудничества и партнерскую поддержку Украины, в том числе в части потребностей Украины в сфере безопасности", - сказал Прайс.

В среду Дмитрий Кулеба отметил, что Украина нуждается в дополнительной поддержке Запада перед лицом российской угрозы и агрессивных действий Москвы.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Украина готова отражать российскую агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем.

Также РБК-Украина писало, что в Кремле назвали "красные линии", которые не должны пересекать страны Запада в отношении РФ. Среди них - вмешательство во внутренние дела Москвы, включая выборы и оскорбления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПсакиСанкции
Читайте также
В Белом доме назвали "Северный поток-2" плохой сделкой, но новые санкции не комментируют
Кулеба призвал ЕС рассмотреть возможность отключения РФ от SWIFT
Прогноз погоды