США окажут Украине помощь для защиты от российской агрессии, - Госдеп

Соединенные Штаты продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты, включая летальное оружие. США не исключают возможность принятия дальнейших антироссийских мер в связи с ситуацией на Донбассе.
Об этом в четверг заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента.
Прайс заметил, что госсекретарь Энтони Блинкен встретился с Кулебой 13 апреля в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО.
"Мы обсудили продолжение тесного сотрудничества и партнерскую поддержку Украины, в том числе в части потребностей Украины в сфере безопасности", - сказал Прайс.
В среду Дмитрий Кулеба отметил, что Украина нуждается в дополнительной поддержке Запада перед лицом российской угрозы и агрессивных действий Москвы.
Напомним, ранее Кулеба говорил, что Украина готова отражать российскую агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем.
Также РБК-Украина писало, что в Кремле назвали "красные линии", которые не должны пересекать страны Запада в отношении РФ. Среди них - вмешательство во внутренние дела Москвы, включая выборы и оскорбления.