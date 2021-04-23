США нададуть Україні допомогу для захисту від російської агресії, - Держдеп

Сполучені Штати продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту, включаючи летальну зброю . США не виключають можливість прийняття подальших антиросійських заходів у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Про це в четвер заявив Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту .

Прайс зауважив, що держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з Кулебою 13 квітня в Брюсселі в рамках саміту міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Ми обговорили продовження тісної співпраці і партнерську підтримку України, в тому числі в частині потреб України в сфері безпеки", - сказав Прайс.

У середу Дмитро Кулеба зазначив, що Україна потребує додаткової підтримки Заходу перед обличчям російської загрози і агресивних дій Москви.