США нададуть Україні допомогу для захисту від російської агресії, - Держдеп
Сполучені Штати продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту, включаючи летальну зброю. США не виключають можливість прийняття подальших антиросійських заходів у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Про це в четвер заявив Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту.
Прайс зауважив, що держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з Кулебою 13 квітня в Брюсселі в рамках саміту міністрів закордонних справ країн НАТО.
"Ми обговорили продовження тісної співпраці і партнерську підтримку України, в тому числі в частині потреб України в сфері безпеки", - сказав Прайс.
У середу Дмитро Кулеба зазначив, що Україна потребує додаткової підтримки Заходу перед обличчям російської загрози і агресивних дій Москви.
Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Україна готова відбивати російську агресію як політико-дипломатичним, так і військовим шляхом.
Також РБК-Україна писало, що у Кремлі назвали " червоні лінії", які не мають перетинати країни Заходу щодо РФ. Серед них - втручання у внутрішні справи Москви, включаючи вибори, і образи.