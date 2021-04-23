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США нададуть Україні допомогу для захисту від російської агресії, - Держдеп

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 23 квітня 2021 03:54
США нададуть Україні допомогу для захисту від російської агресії, - Держдеп Фото: Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту, включаючи летальну зброю. США не виключають можливість прийняття подальших антиросійських заходів у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Про це в четвер заявив Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту.

Прайс зауважив, що держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з Кулебою 13 квітня в Брюсселі в рамках саміту міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Ми обговорили продовження тісної співпраці і партнерську підтримку України, в тому числі в частині потреб України в сфері безпеки", - сказав Прайс.

У середу Дмитро Кулеба зазначив, що Україна потребує додаткової підтримки Заходу перед обличчям російської загрози і агресивних дій Москви.

Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Україна готова відбивати російську агресію як політико-дипломатичним, так і військовим шляхом.

Також РБК-Україна писало, що у Кремлі назвали " червоні лінії", які не мають перетинати країни Заходу щодо РФ. Серед них - втручання у внутрішні справи Москви, включаючи вибори, і образи.

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