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США ограничили продажу компьютерных чипов в Россию и Китай, - NYT

Фото: США ограничили продажу компьютерных чипов в Россию и Китай (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Белый дом ввел новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Это стало последней попыткой правительства использовать полупроводники в качестве инструмента для сдерживания достижений стран в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект.

Новые ограничения затрагивают высокопроизводительные модели чипов, известных как графические процессоры, которые продаются компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices. Такие продукты изначально были разработаны для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко применяются в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких задач, как распознавание речи и объектов на фотографиях.

Суперкомпьютеры используются в таких областях, как разработка оружия и сбор разведданных, а некоторые крупные системы в Китае были связаны с наблюдением за мусульманскими меньшинствами страны. Технология A.I. также все чаще используется для таких целей, как идентификация лиц на видеоизображениях.

Напомним, ранее шведская компания Ericsson, которая в начале года отправила своих сотрудников в России в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.

До этого американский производитель компьютеров Dell Technologies Inc прекратил все операции в РФ после закрытия своих офисов в середине августа.

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