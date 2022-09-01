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США обмежили продаж комп'ютерних чіпів в Росію і Китай, - NYT

Фото: США обмежили продаж комп'ютерних чіпів в Росію і Китай (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Білий дім ввів нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Це стало останньою спробою уряду використовувати напівпровідники як інструмент для стримування досягнень країн у таких областях, як високопродуктивні обчислення та штучний інтелект.

Нові обмеження стосуються високопродуктивних моделей чіпів, відомих як графічні процесори, які продаються компаніями Nvidia і Advanced Micro Devices. Такі продукти спочатку були розроблені для рендеринга зображень у відеоіграх, але в останнє десятиліття широко застосовуються в найбільших суперкомп'ютерах, використовуваних вченими і інтернет-компаніями для таких завдань, як розпізнавання мови і об'єктів на фотографіях.

Суперкомп'ютери використовуються в таких областях, як розробка зброї та збір розвідданих, а деякі великі системи в Китаї були пов'язані зі спостереженням за мусульманськими меншинами країни. Технологія A. I. також все частіше використовується для таких цілей, як ідентифікація осіб на відеозображеннях.

Нагадаємо, раніше шведська компанія Ericsson, яка на початку року відправила своїх співробітників в Росії в оплачувані відпустки, заявила про те, що повністю піде з країни.

До цього американський виробник комп'ютерів Dell Technologies Inc припинив всі операції у РФ після закриття своїх офісів в середині серпня.

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