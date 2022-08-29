Компания Ericsson до конца года уйдет из России

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент. Часть сотрудников поддержки Ericsson может перейти в новую компанию.

У операторов мобильной связи могут начаться проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций. Крупнейшими заказчиками Ericsson в последние годы были российские операторы МТС и Tele2.

Ericsson вместе с финской Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в России. Доля финской компании составляла 30–40%, доля Ericsson — около 20%. Представительство шведской компании на территории России впервые было открыто 140 лет назад.