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Компания Ericsson до конца года уйдет из России

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Москва, Понедельник 29 августа 2022 09:02
Компания Ericsson до конца года уйдет из России Фото: Ericsson до конца года уйдет с российского рынка (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент. Часть сотрудников поддержки Ericsson может перейти в новую компанию.

У операторов мобильной связи могут начаться проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций. Крупнейшими заказчиками Ericsson в последние годы были российские операторы МТС и Tele2.

Ericsson вместе с финской Nokia были крупнейшими поставщиками оборудования для мобильных сетей в России. Доля финской компании составляла 30–40%, доля Ericsson — около 20%. Представительство шведской компании на территории России впервые было открыто 140 лет назад.

Ранее мы писали, что компания Nokia приостановила свою деятельность в России. В компании уверены, что работа на российском рынке на данный момент невозможна.

Также стало известно, что после российского вторжения китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки смартфонов в Россию.

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