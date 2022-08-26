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Один из крупнейших производителей компьютеров навсегда уходит из РФ

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Москва, Пятница 26 августа 2022 13:49
Один из крупнейших производителей компьютеров навсегда уходит из РФ Фото: компания Dell навсегда покидает российский рынок (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американский производитель техники Dell навсегда уходит с российского рынка и сокращает всех работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tadviser.

По данным источника, близкого к Dell, 30 августа - последний день работы сотрудников в компании.

В компании до начала войны, развязанной Россией в Украине, работали порядка 250 сотрудников. Примерно 10% сотрудников Dell к этому моменту релоцировались в другие страны присутствия компании.

Официально компания пока не комментировала информацию об уходе с рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что швейцарский производитель шоколада Lindt & Spruengli принял решение уйти с российского рынка из-за вторжения в Украину.

Также напомним, что табачная компания Philip Morris намерена уйти с российского рынка до конца года.

Кроме того, H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.

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