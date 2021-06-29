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США ограничат воздушное сообщение с Беларусью, - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты предпримут шаги по ограничению авиасообщения с Беларусью. Данное решение будет реакцией властей на принудительную посадку самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Министерство транспорта, которое сотрудничает с Госдепартаментом, планирует объявить об ограничении уже во вторник, 29 июня.

В то время как пассажирские перевозки между США и Беларусью ограничены, это действие будет символическим шагом, чтобы зафиксировать сохраняющуюся обеспокоенность США по поводу задержания белорусского журналиста.

Напомним, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Как известно, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича 23 мая.

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