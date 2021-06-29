США обмежать повітряне сполучення з Білоруссю, - Bloomberg

Сполучені Штати зроблять кроки з обмеження авіасполучення з Білоруссю. Дане рішення буде реакцією влади на примусову посадку літака Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борту.
Міністерство транспорту, яке співпрацює з Держдепартаментом, планує оголосити про обмеження вже у вівторок, 29 червня.
У той час як пасажирські перевезення між США і Білоруссю обмежені, ця дія буде символічним кроком, щоб зафіксувати триваючу стурбованість США з приводу затримання білоруського журналіста.
Нагадаємо, Україна закрила небо для білоруських літаків. Заборона набула чинності з 00: 00 29 травня.
Білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.
Як відомо, з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі після затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича 23 травня.