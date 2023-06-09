США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на понад 2 млрд доларів, - Bloomberg

Пентагон оголосить про довгостроковий пакет озброєнь для України на суму понад 2 мільярди доларів. До нього увійдуть ракети для ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Очікується, що оголошення про такий пакет Міноборони США зробить у п'ятницю, розповіли представники адміністрації.

Як зазначається, майбутнє оголошення буде зроблено, оскільки військові аналітики говорять про початок очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Що увійде до пакета

Виділені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) кошти підуть на придбання ракетних установок та ракет Hawk, а також двох типів удосконалених ракет ППО Patriot.

За даними видання, однією з них є Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, що виробляється Lockheed Martin Corp.

Інша - Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, від виробника Raytheon Technologies Corp. Вона забезпечує покращену можливість вражати балістичні ракети, крилаті ракети або літаки супротивника на додаток до ракети PAC-3.

Програма допомоги США для ППО України

Ініціатива USAI спрямована на оплату контрактів із термінами постачання через кілька місяців або навіть років для підтримки довгострокових потреб України у безпеці.

Нагадаємо, що США оголосили в листопаді 2022 року про намір постачання систем Hawk із власних запасів, але вони мають бути відремонтовані коштом USAI.

ППО Hawk

Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. На озброєння було прийнято 1960 року.

Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.