США объявят новый пакет помощи Украине на 2 миллиарда долларов: что туда войдет

Соединенные Штаты 23 февраля предоставят новый пакет военной помощи на сумму около 2 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В отличие от комплектов оружия, которые собираются непосредственно из оружейных составов в США и могут быть быстро доставлены, пакеты USAI покупаются или заключаются по контракту в промышленности.

Хотя это может занять гораздо больше времени, чтобы прибыть, но она сигнализирует о долгосрочном обязательстве оказывать помощь Киеву в борьбе с Россией.

Средства будут выделены на закупку нового оборудования, в частности:

Ракеты к РСЗО HIMARS;

Артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;

Разнообразных видов беспилотных летательных аппаратов;

Средства для борьбы с БПЛА;

Снаряжение для проведения разминирования;

Системы связи.

Часть денег направят на финансирование программ подготовки личного состава и ремонта техники.