У США оголосили про закриття головного офісу ФБР

Субота 27 грудня 2025 05:30
UA EN RU
У США оголосили про закриття головного офісу ФБР Фото: у США оголосили про закриття головного офісу ФБР (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Директор ФБР Кеш Патель оголосив про закриття історичної штаб-квартири ФБР у Вашингтоні, але новий офіс бюро досі не обрано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що весь персонал бюро повинен переїхати з будівлі Едгара Гувера до нового офісу, який колись займало Агентство США з міжнародного розвитку.

"Після понад 20 років невдалих спроб ми завершили план щодо остаточного закриття штаб-квартири ФБР у Гувері та переміщення працівників в безпечний, сучасний об'єкт", – сказав Патель.

За його словами, такий крок заощадить кошти платників податків та краще відповідатиме вимогам Федерального бюро розслідувань.

За словами критиків, побудована у 1975 році в бруталістському стилі будівля ФБР, вважається занедбаною та затісною для штату бюро. Проте боротьба за те, чи варто переносити штаб-квартиру і куди, затягнулася на роки.

Якщо припустити, що обіцяний Пателем переїзд відбудеться, це дозволить зберегти провідний персонал агентства поблизу Міністерства юстиції, Білого дому та інших федеральних установ.

При цьому раніше у штаті Меріленд запланували звести нову штаб-квартиру після тривалих пошуків, в результаті яких Конгрес надав фінансування на будівництво в передмісті Грінбелт, за межами Вашингтона.

Губернатор Меріленду Вес Мур, та посадовці штату минулого місяця подали позов, щоб запобігти скасуванню цього плану.

Зазначається, що місце в Меріленді було обрано, оскільки воно мало "найнижчу вартість для платників податків, забезпечувало найкращий транспортний доступ для співробітників та відвідувачів ФБР та давало уряду найбільшу впевненість у графіку реалізації проекту".

Що відомо про будівлю Едгара Гувера

Старий офіс ФБР розташовується у Вашингтоні. Будівлю названо на честь колишнього директора ФБР Едгара Гувера.

Будівля площею 260 209 кв. м має три поверхи під землею, а також підземний гараж, спеціальну, безпечну систему ліфтів та коридорів. Висота будівлі становить 49 метрів. Серед розташованих усередині старого офісу ФБР є, зокрема, й власна СТО, тренажерні зали, медпункт, морг, друкарня та ін.

Нагадаємо, раніше колишньому директору ФБР Джеймсу Комі було висунуто федеральні звинувачення за неправдиві свідчення та перешкоджання роботі Конгресу. Це стало новим етапом конфлікту між Дональдом Трампом та його давнім критиком.

