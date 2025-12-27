ua en ru
В США объявили о закрытии главного офиса ФБР

Суббота 27 декабря 2025 05:30
В США объявили о закрытии главного офиса ФБР Фото: в США объявили о закрытии главного офиса ФБР (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Директор ФБР Кэш Патель объявил о закрытии исторической штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне, но новый офис бюро до сих пор не выбран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что весь персонал бюро должен переехать из здания Эдгара Гувера в новый офис, который когда-то занимало Агентство США по международному развитию.

"После более 20 лет неудачных попыток мы завершили план по окончательному закрытию штаб-квартиры ФБР в Гувере и перемещения работников в безопасный, современный объект", - сказал Патель.

По его словам, такой шаг сэкономит средства налогоплательщиков и будет лучше соответствовать требованиям Федерального бюро расследований.

По словам критиков, построенное в 1975 году в бруталистском стиле здание ФБР, считается заброшенным и тесным для штата бюро. Однако борьба за то, стоит ли переносить штаб-квартиру и куда, затянулась на годы.

Если предположить, что обещанный Пателем переезд состоится, это позволит сохранить ведущий персонал агентства вблизи Министерства юстиции, Белого дома и других федеральных учреждений.

При этом ранее в штате Мэриленд запланировали возвести новую штаб-квартиру после длительных поисков, в результате которых Конгресс предоставил финансирование на строительство в пригороде Гринбелт, за пределами Вашингтона.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур, и чиновники штата в прошлом месяце подали иск, чтобы предотвратить отмену этого плана.

Отмечается, что место в Мэриленде было выбрано, поскольку оно имело "самую низкую стоимость для налогоплательщиков, обеспечивало лучший транспортный доступ для сотрудников и посетителей ФБР и давало правительству наибольшую уверенность в графике реализации проекта".

Что известно о здании Эдгара Гувера

Старый офис ФБР располагается в Вашингтоне. Здание названо в честь бывшего директора ФБР Эдгара Гувера.

Здание площадью 260 209 кв. м имеет три этажа под землей, а также подземный гараж, специальную, безопасную систему лифтов и коридоров. Высота здания составляет 49 метров. Среди расположенных внутри старого офиса ФБР есть, в частности, и собственная СТО, тренажерные залы, медпункт, морг, типография и др.

Напомним, ранее бывшему директору ФБР Джеймсу Коми были выдвинуты федеральные обвинения за ложные показания и препятствование работе Конгресса. Это стало новым этапом конфликта между Дональдом Трампом и его давним критиком.

