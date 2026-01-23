США оголосили про вихід з ВООЗ: офіційна заява

В США офіційно повідомили про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Організацію звинуватили у "провалах під час пандемії COVID-19" та "діях проти інтересів Сполучених Штатів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву державного секретаря США Марко Рубіо та міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді.

В заяві зазначається, що вихід з ВООЗ здійснили відповідно до указу президента США Дональда Трампа. Організацію звинуватили у "шкоді американському народу", провалах під час пандемії коронавірусу та діях " проти інтересів Сполучених Штатів".

"Хоча Сполучені Штати були одним із засновників та найбільшим фінансовим донором ВООЗ, організація переслідувала політизований, бюрократичний порядок денний, керований країнами, ворожими до американських інтересів", - сказано у заяві.

З огляду на дії, які нібито робила ВООЗ, США прийняли рішення залишити лави організації. При цьому ВООЗ, сказано у заяві, відмовилася схвалити вихід США, нагадала про багатомільйонний борг та " відмовляється передати американський прапор".

" Надалі взаємодія США з ВООЗ буде обмежена виключно здійсненням нашого виходу та захистом здоров'я та безпеки американського народу. Усе фінансування та персонал ініціатив ВООЗ з боку США припинилося", - зазначається в документі.