США объявили о выходе из ВОЗ: официальное заявление

В США официально сообщили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Организацию обвинили в "провалах во время пандемии COVID-19" и "действиях против интересов Соединенных Штатов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление государственного секретаря США Марко Рубио и министра здравоохранения Роберта Кеннеди.

В заявлении отмечается, что выход из ВОЗ осуществили в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Организацию обвинили во "вреде американскому народу", провалах во время пандемии коронавируса и действиях " против интересов Соединенных Штатов".

"Хотя Соединенные Штаты были одним из основателей и крупнейшим финансовым донором ВОЗ, организация преследовала политизированную, бюрократическую повестку дня, управляемую странами, враждебными к американским интересам", - говорится в заявлении.

Учитывая действия, которые якобы предпринимала ВОЗ, США приняли решение покинуть ряды организации. При этом ВОЗ, сказано в заявлении, отказалась одобрить выход США, напомнила о многомиллионном долге и " отказывается передать американский флаг".

" В дальнейшем взаимодействие США с ВОЗ будет ограничено исключительно осуществлением нашего выхода и защитой здоровья и безопасности американского народа. Все финансирование и персонал инициатив ВОЗ со стороны США прекратилось", - отмечается в документе.