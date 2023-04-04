США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Що до нього увійде

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ПЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони", - йдеться у повідомленні.
До складу пакету входять:
Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
120-мм мінометні міни;
120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
25-мм боєприпаси;
ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
61 важкий паливозаправник;
10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
запасні частини та інше польове обладнання.
Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.
У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:
додаткові боєприпаси для Національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
Дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;
10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
3 радари повітряного спостереження;
30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;
122-мм реактивні снаряди "ГРАД";
Ракетні установки та боєприпаси;
120-мм і 81-мм мінометні системи;
120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;
120-мм танкові боєприпаси;
протитанкові системи Javelin;
протитанкові ракети;
високоточні авіаційні боєприпаси;
приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;
сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;
броньовані мостові системи;
чотири машини матеріально-технічної підтримки;
вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;
обладнання захищеного зв'язку;
термінали та послуги SATCOM;
фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.
Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела писало про плани виділити пакет для України на 2,6 млрд доларів. Очікувалося, що до нього увійдуть радари, боєприпаси для танків та бойових літаків, мостоукладачі та багато іншого.