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США не будуть надавати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти, - Міллі

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Субота 01 квітня 2023 02:18
США не будуть надавати Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти, - Міллі Фото: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі виданню Defense One.

"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", - зазначив генерал.

Міллі уточнив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".

"Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм (українським військовим - ред.) деяку перевагу", - додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Нагадаємо, агентство Reuters пише, що 3 квітня США оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

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