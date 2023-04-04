США объявили пакет помощи для Украины на 2,6 млрд долларов. Что в него войдет

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
В состав пакета входят:
Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.
В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:
Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники писало о планах выделить пакет для Украины на 2,6 млрд долларов. Ожидалось, что в него войдут радары, боеприпасы для танков и боевых самолетов, мостоукладчики и многое другое.
Кроме того, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на днях заявил о том, что Вашингтон пока не планирует передавать ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривает другие варианты наращивания дальнобойных возможностей Украины.
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