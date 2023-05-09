США готують великий пакет військової допомоги для України: що увійде і коли оголосять
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 1,2 млрд. доларів для посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
За даними джерел, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди та ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK. За словами офіційних осіб, до нього також увійдуть ракети, супутникові знімки та фінансування поточного обслуговування та запасних частин для різної техніки.
За даними американських чиновників, з огляду на цей пакет з початку повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військову допомогу майже на 37 млрд доларів.
Допомога буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає забезпечення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі.
Раніше в Офісі президента України заявили, що українські союзники нададуть Україні потужні військові пакети, необхідні для контрнаступу.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скоординував із міністром оборони Британії Беном Уоллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу.
Про те, чому наступ України може стати переломним, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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