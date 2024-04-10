США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk

У березні Росія відновила удари по енергетиці України. Після масованих атак найважча ситуація у Харкові та області, де були сильно пошкоджені Зміївська ТЕС та ТЕЦ-5.

Крім того, під час атаки 22 березня, яка стала наймасштабнішим ударом по енергетиці за час війни, було пошкоджено всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ. Однак у Міненерго зазначають, що поки не йдеться про відключення світла для всієї країни.

У ДТЕК кажуть, що Росія змінила тактику нападу на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених регіонах країни. ТЕС не зможуть бути повністю відновлені до наступної зими

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергетика України може змінитися через постійні атаки Росії.

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