США объявили об экстренной продаже Украине запчастей для систем ПВО Hawk

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак тяжелая ситуация в Харькове и области, где сильно повреждены Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5.

Кроме того, во время атаки 22 марта, ставшей самым масштабным ударом по энергетике за время войны, были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ. Однако в Минэнерго отмечают, что пока речь не идет об отключении света для всей страны.

В ДТЭК говорят, что Россия изменила тактику нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, используя высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных регионах страны. ТЭС не смогут быть полностью восстановлены до следующей зимы

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергетика Украины может измениться из-за постоянных атак России.

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