США оголосили часткову евакуацію з Лівану: що трапилось

"У зв'язку з поточними регіональними подіями ми нагадуємо громадянам США продовжувати бути обережними та закликаємо їх стежити за новинами щодо термінових подій" - сказано у попередженні.

Евакуаційні та безпекові заходи стосуються не тільки Лівану:

В Ізраїлі членів сімей дипломатів евакуюють морем, а дипломатичному персоналу наказали не покидати укриттів, оскільки є великий ризик атаки Ірану.

В Іраку скорочено кількість особового складу посольства на тлі побоювань іранського удару у відповідь.

В Саудівській Аравії посольство США рекомендувало співробітникам обмежити необов'язкові поїздки, особливо до військових об'єктів.

В Туреччині американським дипломатам наказали уникати особистих поїздок у консульський округ в Адані у південних провінціях країни.

"Негативні настрої щодо зовнішньої політики США можуть призвести до дій проти інтересів США або Заходу в Туреччині" - пояснюється у документі.