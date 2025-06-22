США объявили частичную эвакуацию из Ливана: что случилось

"В связи с текущими региональными событиями мы напоминаем гражданам США продолжать быть осторожными и призываем их следить за новостями о срочных событиях", - сказано в предупреждении.

Эвакуационные и меры безопасности касаются не только Ливана:

В Израиле членов семей дипломатов эвакуируют морем, а дипломатическому персоналу приказали не покидать укрытий, поскольку есть большой риск атаки Ирана.

В Ираке сокращено количество личного состава посольства на фоне опасений иранского ответного удара.

В Саудовской Аравии посольство США рекомендовало сотрудникам ограничить необязательные поездки, особенно на военные объекты.

В Турции американским дипломатам приказали избегать личных поездок в консульский округ в Адане в южных провинциях страны.

"Негативные настроения относительно внешней политики США могут привести к действиям против интересов США или Запада в Турции" - объясняется в документе.