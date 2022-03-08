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США официально отказались от энергоносителей России. Байден подписал указ

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки официально запретили импорт российской нефти, природного газа и угля. Президент страны Джо Байден подписал соответствующий указ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Также указ будет предусматривает запрет на новые американские инвестиции в энергетический сектор РФ.

Как отмечал Байден, сегодня США сотрудничают со своими европейскими коллегами по уменьшению их зависимости от энергоносителей России.

Война России против Украины продолжается тринадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден