США официально отказались от энергоносителей России. Байден подписал указ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечал Байден, сегодня США сотрудничают со своими европейскими коллегами по уменьшению их зависимости от энергоносителей России.

Также указ будет предусматривает запрет на новые американские инвестиции в энергетический сектор РФ.

Война России против Украины продолжается тринадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.