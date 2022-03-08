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США офіційно відмовились від енергоносіїв Росії. Байден підписав указ

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки офіційно заборонили імпорт російської нафти, природного газу та вугілля. Президент країни Джо Байден підписав відповідний указ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Також указ передбачає заборону на нові американські інвестиції в енергетичний сектор РФ.

Як відзначав Байден, сьогодні США співпрацюють зі своїми європейськими колегами щодо зменшення їх залежності від енергоносіїв Росії.

Війна Росії проти України триває тринадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден